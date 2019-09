Ghardaïa : le P/APC d’El-Ménéa et 13 autres personnes écroués

Le président de l’Assemblée populaire communale d’El Menéa (Ghardaïa), en exercice, et 13 autres individus, dont un mineur, inculpés de "constitution d’une association de malfaiteurs", "incendie et destruction des biens d’autrui" et "regroupement non autorisé sur la voie publique", ont été écroués par le juge instructeur près le tribunal de Ghardaïa, a-t-on appris hier auprès de la même instance judiciaire. Deux autres suspects ont été également placés sous contrôle judiciaire, six autres personnes ont bénéficié d’un non-lieu, tandis que dix autres sont recherchées pour les mêmes griefs. Les faits remontent au mois de juillet dernier lorsque plusieurs individus ont occupé la rue et l’accès au siège de la wilaya déléguée d’El Menéa, avant de détruire et d’incendier des véhicules en stationnement.