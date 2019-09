Détournement de foncier industriel à Médéa : Deux directeurs de l’exécutif sous mandat de dépôt

Deux directeurs de l’exécutif de la wilaya de Médéa ont été mis mercredi dernier sous mandat de dépôt dans une affaire de détournement de foncier industriel, a indiqué un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Médéa. Il s’agit du directeur des domaines et du directeur de la réglementation et des affaires générales, poursuivis pour trafic d’influence, corruption et perception d’indus avantages dans une affaire de foncier industriel. Cinq autres prévenus, auditionnés également dans le cadre d’une enquête préliminaire menée par les services de police judiciaire de la sûreté de wilaya de Médéa, ont été mis sous contrôle judiciaire.