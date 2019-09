Passagers bloqués des vols d’Aigle Azur

Air Algérie : réduction de 20% sur la France

"Afin d’aider au rapatriement des passagers affectés par l’arrêt annoncé des vols d’Aigle Azur, nous avons proposé, depuis vendredi et jusqu'au 20 septembre, des réductions de 20% sur nos tarifs, hors taxes, entre l’Algérie et la France", a déclaré Amine Andaloussi, porte-parole et responsable de la communication d'Air Algérie. L'offre, valable dans la limite des places disponibles, concerne tout billet "déjà entamé". Vendredi, Air Algérie a transporté environ 150 passagers sur la ligne Alger-Marseille, après avoir obtenu l'accord d'Aigle Azur. Mais, voulant refaire la même opération pour deux vols vers Paris "nous n'avons pas eu de réponse de la part d'Aigle Azur", a regretté M. Andaloussi. "Nous avons donc opté pour la réduction de nos prix pour essayer d'aider ces passagers en souffrance", a-t-il souligné.

Air Algérie, qui a installé mercredi dernier une cellule spéciale pour gérer cette affaire, est "en train de recourir à des appareils plus grands pour pouvoir satisfaire cette demande".