M’sila : Révision de 5 plans directeurs d’aménagement

Une opération de révision englobant 5 plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme dans la wilaya de M’sila a été entamée au niveau de la direction de l’urbanisme, de l'architecture et de la construction, a-t-on appris, hier auprès des services de la wilaya . Ces outils d’urbanisme qui ciblent 11 communes de la wilaya, à l’instar de Medjel, Menaâ, Djebel Messaâd, Slim et Ouanougha, permettront de dégager des assiettes foncières réservées aux projets du logement et des équipement publics, et développer les activités économiques dans ces collectivités locales, a-t-on précisé. À l’issue de la révision de ces plans, une superficie dépassant les 2.000 hectares sera dégagée, a ajouté la même source. Au total 15 plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme englobant 36 communes de la wilaya de M’sila ont fait l’objet d’une révisons au cours des deux dernières années.