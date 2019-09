Constantine : 30 postes de formation en doctorat

Pas moins de 30 postes de formation doctorale dans 10 disciplines sont prévus à l’université des sciences islamiques Emir-Abdelkader de Constantine, au titre de l’année universitaire 2019-2020, a-t-on appris de la chargé de communication de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Le concours, ouvert à tous les candidats des universités du pays, prévoit 30 postes de formation en 3e cycle du système LMD (licence, master, doctorat), répartis sur 10 spécialités, a indiqué à l’APS, Alliouche Asma. Il s’agit de sept spécialités dans le domaine des sciences humaines et sociales pour lesquelles le rectorat de l’université a prévu 21 postes, ainsi que six postes pour deux spécialités dans les domaines sciences économiques, gestion et sciences commerciales, en sus de trois postes pour la spécialité littérature et langue arabe, a précisé la même responsable. La formation en post-graduation à l’université des sciences islamiques de la wilaya de Constantine a été renforcée à la faveur de l’ouverture de cinq laboratoires de recherche, mis en service au cours de l’exercice précédent, a fait savoir la même responsable, soulignant qu’une structure similaire, spécialisée dans la linguistique et le Saint Coran, sera ouverte lors de cette rentrée universitaire, prévue le 19 septembre prochain. Durant la saison écoulée, pas moins de 50 doctorants inscrits dans cet établissement ont soutenu leur thèse sur un total de 432 doctorants que compte, à ce jour, cette université, a assuré Mme Alliouche. L’université Emir Abdelkader de Constantine accueillera au cours de la saison universitaire 2019/2020 plus de 1.200 étudiants, comparativement à l’année précédente où 1.117 étudiants se sont inscrits dans les spécialités et filières disponibles au niveau des trois facultés de cet établissement de l’enseignement supérieur.