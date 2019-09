Tamanrasset, Boumerdès et Khenchela : Découverte d’une cache de munitions et arrestation de trois éléments de soutien

Un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 5 septembre, près des frontières sud à Tamanrasset/6e Région militaire, une cache contenant 19 obus de calibre 100 mm, tandis que d'autres détachements ont appréhendé, trois éléments de soutien à Boumerdes/1re RM et Khenchla/5e RM. Un autre détachement de l'ANP a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, "trois individus à bord d'un véhicule tout terrain chargé de 2,17 tonnes de denrées alimentaires, alors que des détachements combinés de l'ANP, ont mis en échec des tentatives de contrebande de 12.522 litres de carburant à Souk Ahras, Tébessa et El Tarf/5e RM. Un individu a été, également, arrêté à Naâma/2e RM, en possession d'un drone muni d'une caméra. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tlemcen/2e RM et Tébessa/5e RM, cinq immigrants clandestins.

Quatre bombes artisanale détruites à Skikda

Suite à une opération menée près de la commune de Oued-Zhour à Collo /5e RM, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a détruit le 4 septembre quatre bombes artisanales. Un autre détachement a saisi, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, un véhicule tout terrain, 1.400 litres de carburants ainsi que trois sacs de mélange de pierres et d'or brut.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 7 personnes à El-Ghazaouet /2e RM.