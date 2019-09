à L’INITIATIVE DES éMIRATS ARABES UNIS

Coopération des pays arabes dans le domaine de l’espace

De hauts responsables de la Ligue arabe et des Emirats arabes unis ont évoqué jeudi une initiative dirigée par les EAU visant à renforcer la coopération des Etats arabes dans le domaine de l'espace. Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, et le directeur général de l'Agence spatiale des Emirats arabes unis, Mohammed Nasser Al Ahbabi, ont discuté de l'initiative spatiale lancée par les EAU plus tôt cette année visant à renforcer la coopération des pays arabes dans ce domaine, a rapporté l'agence de presse égyptienne officielle MENA. L'initiative des EAU, qui a mis en place le Groupe de coopération spatiale arabe en mars, a été rejointe par onze pays arabes dans le but d'intégrer les capacités spatiales du monde arabe, a déclaré M. Ahbabi.

Les onze membres comprennent les EAU, l'Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn, Oman, l'Egypte, l'Algérie, le Maroc, la Jordanie, le Soudan et le Liban. M. Ahbabi a déclaré que le groupe cherchait à construire un satellite baptisé "813" en tant que plateforme de coopération spatiale arabe. Il a dit que le monde arabe a "grandement besoin de capitaliser sur les services et activités spatiaux pour lutter contre la désertification et les phénomènes environnementaux pertinents et de se mettre au fait des dernières évolutions dans ce domaine". Les EAU ont déclaré que le satellite 813 sera le premier projet du groupe pour surveiller la terre, l'environnement et le climat.