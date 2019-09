DESTINéE AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Session de formation sur les catégories vulnérables

Une session de formation sur le thème "les catégories vulnérables en droit international et dans la législation algérienne", destinée aux officiers de la police judicaire chargés de l'information judiciaire sur la protection des catégories vulnérables, à l'instar des enfants, des femmes et des personnes âgées, a pris fin jeudi à Alger. En présence d'experts et spécialistes des ministères de la Justice et de la Solidarité nationale et des représentants de la Gendarmerie nationale et de l'Office national des statistiques (ONS), cette session de deux jours visait à "améliorer et à renforcer les aptitudes professionnelles et à actualiser les connaissances policières et juridiques".

Les participants à cette session ont évoqué les efforts consentis par les différents secteurs dans le domaine de la protection des catégories vulnérables, ainsi que les questions relatives au cadre juridique et à la protection socio-juridique de cette tranche de la société.