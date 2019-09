Port de Béjaïa : Nomination d’un nouveau directeur général

Le conseil d'administration de l'Entreprise portuaire de Béjaïa a désigné et nommé M. Kasmi Halim en qualité de directeur général, depuis mardi dernier, a indiqué, jeudi, la direction générale du groupe Serport, dans un communiqué. «Après avoir constaté et enregistré des anomalies et des faits graves dans la gestion des affaires de l'entreprise, le conseil a décidé de mettre fin aux fonctions de Benmhidi Réda en sa qualité de DG. M. Kasmi Halim, un jeune cadre, avait occupé plusieurs postes à responsabilités, notamment comme directeur de la gare maritime et directeur de la logistique. Le nouveau DG de l'entreprise a été chargé de présenter un plan d’action pour la relance des projets en souffrance et l’amélioration des activités», conclut le communiqué.