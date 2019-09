Partis : La solution à la crise politique est d'aller vers l’élection présidentielle

Les présidents du parti du Renouveau et du développement (PRD), du parti de l'Unité nationale et du développement (PUND) et du Mouvement national des travailleurs algériens (MNTA) ont mis en avant, à Alger, l'importance d'organiser l'élection présidentielle pour surmonter la crise politique que traverse le pays. À l'issue d'une rencontre avec le coordinateur de l'Instance nationale de médiation et de dialogue (INMD), Karim Younès, le président du PRD, Taïbi Assir, a déclaré que cette rencontre était l'opportunité d'exposer la position du parti quant à la situation nationale actuelle qui exige, a-t-il dit, « la tenue d'une élection présidentielle supervisée par une instance indépendante chargée de garantir la régularité de cette échéance nationale importante ». « Toutes les forces vives sont appelées aujourd'hui à resserrer le rang national pour surmonter cette crise », a-t-il soutenu. Pour sa part, le président du PUND, Dif Mohamed, a mis l'accent sur l'impératif de tenir l'élection présidentielle « avant la fin de l'année en cours », car étant « la seule et unique solution pour surmonter la situation actuelle, notamment à la lumière des répercussions de la crise politique sur la situation économique du pays ». Dans ce cadre, le président du MNTA, Salem Hadidi, a estimé que « la seule solution à la crise politique actuelle est d'aller vers l'élection présidentielle », soulignant la nécessité de garantir « la transparence » de ce rendez-vous national, à travers la création « d'une instance indépendante chargée de superviser toutes les étapes du processus électoral ». Par ailleurs, les présidents de ces formations politiques ont salué « la position de l'institution militaire qui veille à répondre aux revendications populaires exprimées à travers le mouvement populaire pacifique (Hirak) ».