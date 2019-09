Pannes de courant électrique à Skikda : Des d’habitants protestent

Des dizaines d’habitants de la commune Hamadi Krouma (wilaya de Skikda) ont protesté lundi contre les pannes de courant électrique qui perdurent depuis plus de 30 heures. Les protestataires ont affirmé à l’APS que cette action intervient suite à une panne ayant privé d’électricité pendant plus de 30 heures (soit depuis dimanche matin) les localités de Hamrouche Hamoudi, Filfila et Hamadi Krouma, suite aux fortes précipitations enregistrées dans cette région. «Il est inconcevable que cette panne puisse durer autant», ont-ils soutenu, bloquant à cet effet la route nationale RN 44 (A.B) ce qui a paralysé la circulation à l’entrée de la ville de Skikda. De leur côté, les services de la société de distribution de l’électricité et du gaz de Skikda ont expliqué que leurs équipes de maintenance n’ont pu intervenir sur les lieux étant donné que toutes les voies d’accès sont restées impraticables et coupées à la circulation. Pour rappel, une cellule de crise, composée de plusieurs directions exécutives, a été installée au niveau du siège de la wilaya afin de prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette situation, notamment dans les communes de Skikda et Hamadi Krouma.