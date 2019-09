IDE au Vietnam : Plus de 22 milliards de dollars en 8 mois

Le Vietnam a attiré 22,63 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) au cours des huit premiers mois de 2019, soit 92,9% du chiffre enregistré à la même période de l'année dernière, selon l'Agence de l'investissement étranger (FIA) du ministère du Plan et de l’Investissement.

Sur ce total, 9,13 milliards de dollars ont été injectés dans 2.406 nouveaux projets, en baisse de 32,3% par rapport à la même période de l’année passée et 25,4% en glissement annuel. Près de 4 milliards de dollars ont été injectés dans 908 projets existants, en baisse de 28,6%, a précisé la FIA, notant que les investisseurs étrangers ont contribué à hauteur de 9,51 milliards de dollars dans le capital ou pour acquérir des actions d’entreprises vietnamiennes, soit une hausse de 80% par rapport à l’année précédente. La transformation-fabrication a attiré 15,74 milliards de dollars d’IDE, soit 69,6% du total, suivie par l'immobilier (2,31 milliards de dollars - 10,2%) et le commerce de gros et de détail (près de 1,19 milliard de dollars - 5,2%).

Entre janvier et août, 103 pays et territoires ont investi au Vietnam, selon la même source, notant que Hong Kong arrive en tête des investisseurs dans le pays de l’Asie du Sud-Est avec 5,63 milliards de dollars, soit 24,9% du capital total. Viennent ensuite la Corée du Sud (3,48 milliards, soit 15,4%) et Singapour (3,27 milliards, soit 14,5%).

Les IDE ont été injectés dans 56 provinces et villes vietnamiennes, la capitale Hanoï arrivant en tête avec 5,66 milliards de dollars, soit 25% du capital total, suivie de Ho Chi Minh-Ville avec 3,86 milliards, soit 17% et la province de Binh Duong (1,95 milliard de dollars - 8,6%).