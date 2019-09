Conseil de la Nation : Ouverture demain de la session parlementaire

La session parlementaire ordinaire pour l'année 2019-2020 du Conseil de la nation s’ouvre demain à 11h00, conformément aux dispositions de l'alinéa 1, de l'article 135 de la Constitution et de l'article 5 de la loi organique définissant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre ces derniers et le Gouvernement.