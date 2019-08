El-Tarf : Saisie de 24.460 euros et 4.900 dollars

Les services de la Gendarmerie nationale d’El Tarf ont saisi à Tonga, dans la daïra frontalière d’El Kala, 24.460 euros, 4.900 dollars ainsi que 63 dinars tunisiens, 630 dinars algériens et une quantité de drogue à l’issue d’une opération de lutte contre la contrebande ciblant un véhicule touristique à bord duquel se trouvaient deux personnes. Agissant sur la base d’une information, les services de la gendarmerie nationale d’El Kala ont intercepté, sur la RN 44, à proximité du village de Tonga, un véhicule à bord duquel se trouvaient les deux trentenaires. S’apprêtant à quitter le territoire national vers la Tunisie, les deux trafiquants avaient également en leur possession 88 g de kif traité ainsi que 48 comprimés psychotropes. Poursuivis pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger, l’un des deux mis en cause a été placé sous mandat de dépôt, alors que son acolyte a bénéficié d’un contrôle judiciaire.