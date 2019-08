AÃ¯n Defla : 8 bombes artisanales et un lance-roquettes dÃ©truits

Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, le 30 août, un lance-roquettes et huit bombes de confection artisanale. D’autres détachements de l’ANP et des Gardes-frontières ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), un camion, un véhicule tout-terrain, 4.800 litres de carburant et 22 sacs de mélange de pierres et d’or brut. Par ailleurs, des Garde-côtes et les éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué, à Skikda (5e RM) et Cherchell (1re RM), des tentatives d’émigration clandestine de 22 personnes, alors que 23 immigrants clandestins ont été interceptés à Tlemcen, Mostaganem, Ouargla et Ghardaïa.