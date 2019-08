Dans plusieurs rÃ©gions : Destruction de bombes et de casemates

Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, le 29 août, deux bombes artisanales à Médéa/ 1re Région militaire. Lors d’opérations distinctes menées à Djanet/4e RM, Tamanrasset, Aïn Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté 31 individus et saisi 3 véhicules tout-terrain et divers matériels, tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale de Mila/5e RM ont, quant à eux, saisi «une ancienne arme à feu de type MAT 49 et des munitions. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP ont saisi à El-Taref, Tébessa et Souk-Ahras/ 5e RM 10.658 litres de carburant et un véhicule.

D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué, à El-Taref/5e RM, une tentative d’émigration clandestine de huit personnes.

Des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, le 28 août à Médéa, Aïn Defla (1re Région militaire) et Sidi Bel-Abbès (2e Région militaire), 4 bombes artisanales et 4 casemates. A Sidi Bel-Abbès, un détachement de l’ANP, appuyé par des éléments de la Gendarmerie nationale, a appréhendé 2 narcotrafiquants et saisi 19 kg de kif traité, tandis que 2 autres narcotrafiquants en possession de 28,65 kg de la même substance ont été interceptés lors de deux opérations distinctes à Ghardaïa (4e Région militaire) et Béchar (3e Région militaire). Un autre détachement a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), 7 individus et saisi un camion, un véhicule tout-terrain, 203 sacs de mélange de pierres et d’or brut outre des équipements d’orpaillage», alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Biskra (4e Région militaire), 2 contrebandiers et saisi 9.000 unités de boissons et 340 kg de tabac.