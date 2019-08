Oum El-Bouaghi : 7 kg de kif et 10.000 comprimÃ©s psychotropes SaisiS

Un total de 7,787 kg de kif traité et 10.334 comprimés psychotropes ont été saisis entre début janvier et le 31 juillet dernier dans la wilaya d'Oum El-Bouaghi, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de la communication et de relations publiques de la sûreté de wilaya. La même source a souligné que 98 affaires liées au commerce des psychotropes ont été traitées et se sont soldées par l'arrestation de 184 personnes impliquées. Les mêmes services ont indiqué que la sûreté de wilaya d'Oum El-Bouaghi a organisé, durant les 7 premiers mois de l'année en cours, plus de 70 activités de sensibilisation ciblant les jeunes, adolescents et scolarisés, dans les différents cycles d’enseignement, pour débattre des dangers de la consommation des substances psychotropes, a-t-on conclu.