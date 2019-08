Alger : Saisie de 14 kg de cannabis Ã  Baba Ali

Les éléments de la brigade de police judiciaire d'Alger-ouest ont arrêté deux individus en flagrant délit de trafic de drogue et à la saisie de 14 kg de cannabis, a indiqué, mardi à Alger, le chef de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants. Lors d'une conférence de presse, le chef de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, le lieutenant Ben Kheira Amer, a affirmé que la circonscription ouest de la police judiciaire de Châteauneuf (commune d'El Biar) a procédé à l'arrestation de deux individus en flagrant délit de livraison de 14,5 kg de cannabis (145 plaquettes). Les deux mis en cause (des repris de justice âgées de 35 et 42 ans) qui s'apprêtaient à livrer leur marchandise aux environs de Baba Ali (Alger-ouest) ont été arrêtés à bord d'un véhicule touristique en possession d'armes blanches de 6ème catégorie (épée samurai), a-t-il précisé. L'exploitation à temps d’informations parvenues à la brigade a donné lieu à la mise en place d'un plan de filature qui a permis l'arrestation des trafiquants sur le lieu de la livraison de leur marchandise, estimée à 800 millions de centimes, a-t-il ajouté. Une fois la procédure légale finalisée, les mis en cause seront présentés devant la juridiction compétente, a conclu la source.