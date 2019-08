Batna : Arrestation dâ€™un Ã©lÃ©ment de soutien aux groupes terroristes

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, à Batna (5e Région militaire), un élément de soutien aux groupes terroristes. Un autre détachement a arrêté, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, à Oum El-Bouaghi (5e RM), un narcotrafiquant en possession de 15 kilos de kif traité, tandis que deux narcotrafiquants en possession de 2,3 kilos de la même substance ont été interceptés à Relizane (2e RM).

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à M’sila (1re RM), un individu en possession 6 armes à feu, 40 kilos de poudre noire et d’autres objets, alors que trois contrebandiers ont été arrêtés, 1.159 caméras de surveillance et 1.294 unités de boissons saisies à El Oued et Ouargla (4e RM).

A Bordj Badji Mokhtar (6e RM), un détachement de l’ANP a intercepté quatre individus et saisi divers matériels, alors que huit immigrants clandestins ont été arrêtés à Tlemcen et Laghouat.