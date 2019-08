SÃ©tif : Saisie de 15 quintaux de tiges de tabac

Poursuivant leur lutte contre toute forme de commerce informel pouvant de surcroit porter atteinte à la santé du citoyen, les services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif sont parvenus ces jours derniers à mettre la main sur une importante affaire du genre et procéder à la saisie de 15 quintaux de tiges de tabac, utilisées dans la fabrication de tabac à priser de contrefaçon et destinées aux ateliers clandestins qui se sont spécialisés dans la transformation de ce produit nocif.

Cette opération, à mettre à l’actif de la police judiciaire de la sûreté de Salah-Bey au sud du chef-lieu de wilaya, a été découverte suite à des tournées de ce corps de sécurité au niveau d’un quartier de cette ville où la présence d’un véhicule commercial suspect a attiré l’attention des policiers.

Après le contrôle d’usage et une fouille du véhicule en question, les éléments de la police judiciaire y découvrirent 60 sacs de près de 25 kg l’unité, remplis de tiges de tabac, indique la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Après quoi, le véhicule et son conducteur qui ne détenait aucun document l’autorisant à procéder à de telles pratiques seront acheminés vers le service de police où une enquête approfondie sera dès lors ouverte, se traduisant par l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre du mis en cause pour détention et transport d’un tel produit destiné à la fabrication de tabac de contrefaçon.

Le produit saisi a été remis aux services spécialisés.

F. Z.