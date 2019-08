BÃ©jaÃ¯a : Saisie de 290 comprimÃ©s psychotropes

Poursuivant sa lutte contre toute forme de trafic au niveau des ports et aéroports qui relèvent de leur compétence territoriale et faisant état d’une présence constante et d’un contrôle rigoureux à ces niveaux sur le flux des marchandises et autres effets de voyageurs lors de leur entrées et sorties du territoire national, les services de l’inspection des douanes de Bejaia, relevant de la direction régionale de Sétif, ont procédé récemment à différentes saisies de produits prohibés.

Dans un communiqué de la direction régionale des douanes de Sétif, les services d’examen de voyageurs de l’aéroport Abane-Ramdane de Bejaia ont procédé le 15 août dernier à la saisie de 143 comprimés psychotropes de différents types dans le traitement d’un vol international.

Quatre jours plus tard, leurs homologues du port de Bejaia, agissant également dans un contrôle de voyageurs, ont saisi 147 comprimés psychotropes soigneusement dissimulés dans les bagages d’un voyageur au retour, ainsi que 102 cartouches de cigarettes également dissimulées dans la carrosserie d’une voiture à l’aller.

F. Z.