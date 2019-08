Accidents de la route : 12 morts et 55 blessÃ©s en 48 heures

12 personnes ont trouvé la mort et 55 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus, ces dernières 48 heures, à travers le territoire national, indique un bilan des services de la Protection civile. L'accident qui a provoqué le plus de victimes s'est produit dans la wilaya de Skikda, avec 2 personnes décédées et 4 autres blessées, suite à une collision entre 2 véhicules légers sur l'autoroute Est-Ouest, dans la commune d'El-Harrouch, a précisé la même source. Concernant le dispositif de lutte contre les incendies en milieu naturel, les unités de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 18 incendies qui ont causé des pertes estimées, notamment à 14 ha de surface de forêts et 40 ha de broussailles.