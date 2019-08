Blida : Prestation de serment de 49 inspecteurs de police

49 inspecteurs de police de grade d'officiers judiciaires ont prêté serment, hier à la Cour de Blida. Les éléments de cette promotion ont suivi, à l'Ecole d'application de la Sûreté nationale Abdelmadjid- Bouzebid de Soumâa, une formation spécialisée de trois mois, portant notamment sur le droit public et privé, les procédures pénales, les techniques de la police scientifique, les psychotropes et la médecine légale, outre les principes des droits de l'Homme conformément aux lois de la République.

Les officiers de cette promotion renforceront les différents services opérationnels de la police judiciaire spécialisés dans les investigations et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Selon l'article 12 du Code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.