Accidents de la route : 74 morts et 271 blessÃ©s

74 personnes ont trouvé la mort et 271 autres ont été blessées dans 179 accidents de la route survenus entre le 13 et 19 août à l’échelle nationale, selon un bilan de la Gendarmerie nationale.

Le bilan le plus lourd a été enregistré à Bouira avec 16 accidents, suivie de Médéa (12 accidents), Boumerdes (11 accidents), Alger (8 accidents) et Blida (7 accidents).

Le facteur humain demeure la principal cause de ces accidents, en raison de l’excès de vitesse, l’insouciance des piétons, l’état des véhicules et des routes et l’environnement.