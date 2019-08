Services de police : Plus de 82% des citoyens satisfaits

La Direction générale de la Sûreté nationale a révélé hier que «plus de 82% des citoyens se sont dits satisfaits de l’ensemble des services de police, englobant la qualité de l’accueil, les délais d’attente dans les commissariats, le traitement réservé, l’orientation et l’écoute selon un sondage effectué au niveau des commissariats de police à l’échelle nationale durant le deuxième trimestre. Cette étude basée sur l’analyse des résultats des questionnaires auxquels ont répondu les citoyens qui ont eu à se rendre dans les locaux de la police, a révélé que «78,80% des citoyens sont satisfaits la qualité de l’accueil et que pour 92,88%, les délais d’attente sont raisonnables», a précisé la DGSN, ajoutant que «76,95% des citoyens trouvent corrects et convenables le traitement réservé, l’orientation et l’écoute».