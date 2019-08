MÃ©dÃ©a : Deux bombes artisanales dÃ©truites

Un détachement de l’ANP a détruit, le 20 août, deux bombes artisanales à Médéa/1re Région militaire. D’autres détachements de l’ANP et des Garde-frontières ont arrêté à In-Guezzam et Tamanrasset/6e RM, treize individus et saisi divers matériels tandis qu’un contrebandier a été arrêté à El-Oued/4e RM et 10.092 unités de boissons ont été saisies. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Tlemcen/2e RM 400 kg de kif traité.