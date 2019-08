Lutte contre la criminalitÃ© et la contrebande : SEPT personnes arrÃªtÃ©es dans plusieurs wilayas

Sept personnes ont été arrêtées par les éléments de la Gendarmerie nationale dans plusieurs wilayas du pays pour divers délits liés notamment à la criminalité et à la contrebande, a indiqué lundi un communiqué de ce corps de sécurité. Ainsi, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, une personne âgée de 31 ans a asséné un coup de couteau à son frère âgé de 41 ans à l'intérieur du domicile familial, l'atteignant mortellement au dos. Aussitôt alertés, les gendarmes du groupement territorial de Tizi-Ouzou se sont déplacés sur les lieux où ils ont interpellé le mis en cause qui a perpétré ce crime suite à un différend familial. A Alger, une personne âgée de 55 ans, sujette à des troubles psychiques, a versé de l'eau bouillante sur la tête de sa sœur âgée de 58 ans, à l'intérieur de leur domicile, lui occasionnant des brûlures mortelles. Les gendarmes du groupement territorial d'Alger, qui se sont aussitôt déplacés sur les lieux, ont procédé à interpellation du mis en cause. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les gendarmes du groupement territorial d'Oran, agissant sur renseignements, ont interpellé, sur le CW.74 reliant Bir-El-Djir à Hassi-Bounif, deux individus âgés de 19 et 26 ans, à bord d'un véhicule en possession de 230 comprimés de psychotropes, dissimulés sous les sièges arrières. En matière de lutte contre la contrebande, les gendarmes du groupement territorial de M'Sila ont interpellé, sur la RN.45, reliant M'Sila à Bordj-Bou-Arréridj, une personne âgée de 29 ans qui transportait à bord d'un fourgon 1.872 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques, destinées à la vente clandestine. A Tébessa, les éléments de la Gendarmerie nationale ont interpellé, lors d'un point de contrôle dressé sur la RN 16 reliant Tébessa à Souk-Ahras, un individu âgé de 48 ans à bord d'un véhicule en possession de 145 cartouches de cigarettes étrangères en provenance de la contrebande. Dans la wilaya de Mascara, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé, sur la RN 06 reliant Aïn-Fekkan à Oued-Taria, une personne âgée de 51 ans qui transportait à bord d'un camion semi-remorque 190 quintaux de farine sans factures.