Bordj Badji Mokhtar et in Guezzem : 24 individus arrÃªtÃ©s et plus de 2kg de kif traitÃ© saisis

Des détachements de l’ANP ont arrêté, dimanche dernier à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam / 6e Région militaire, 24 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain, 2 motos, 2,42 kilos de kif traité et divers matériels. Dans un autre cadre, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Relizane / 2e RM et Tébessa / 5e RM, trois 3 individus et saisi un fusil de chasse et 16.250 balles.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué, à Oran / 2e RM et Jijel / 5e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 47 personnes, alors que 18 immigrants clandestins ont été interceptés à Béchar / 3e RM.