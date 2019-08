Tamanrasset : Un Ã©lÃ©ment de soutien aux groupes terroristes arrÃªtÃ©

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 19 août à Tamanrasset (6e Région militaire), un élément de soutien aux groupes terroristes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont détruit une grenade et récupéré un pistolet automatique dans la commune de Hraoua, dans la wilaya d’Alger. Des détachements de l’ANP «ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar, In-Guezzam et Tamanrasset (6e RM), 28 individus et saisi un véhicule tout-terrain, 5 motocyclettes, divers matériels, 4 tonnes de denrées alimentaires et 30.400 litres de carburants. Un autre détachement de l’ANP «a arrêté, en coordination avec les services de Douanes, à Naâma (2e RM), un narcotrafiquant et saisi 184 kilos de kif traité», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont saisi à Béchar (3e RM) 400 kilos de la même substance.

Par ailleurs, la Gendarmerie nationale a appréhendé, en coordination avec la Sûreté nationale, à Relizane (2e RM), cinq individus et saisi un fusil de chasse, 3 paires de jumelles, 1.084 cartouches, 34 kilos de plomb ainsi qu’un drone, alors que des Garde-côtes ont déjoué, à Ain Témouchent (2e RM), une tentative d’émigration clandestine de seize personnes.