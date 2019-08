CriminalitÃ© : 63 individus arrÃªtÃ©s

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 17 août à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6e RM, 63 individus et saisi 4 camions, 9 véhicules tout-terrain, deux motos, un lot d’explosifs, 20 sacs de mélange d’or brut et de pierres, ainsi que 1.600 litres de carburants et divers matériels. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP et des Garde-frontières ont intercepté, à El- Oued et à In Amenas/4e RM, trois contrebandiers et saisi trois véhicules tout-terrain, 11.376 articles pyrotechniques et 3.080 comprimés psychotropes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Tlemcen/2e RM, un narcotrafiquant en possession de 4,2 kilos de kif traité.