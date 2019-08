Trafic de drogue : plusieurs arrestations

Treize personnes ont été arrêtées par la Gendarmerie nationale, pour trafic de drogue. À M’sila, les gendarmes ont interpellé une personne âgée de 39 ans et saisi à son domicile 3,3 kg de kif traité. À Oum-El-Bouaghi, les gendarmes ont interpellé, au village Omar Djennane, une personne de 31 ans en possession de 1.149 comprimés psychotropes et d’un sabre. À Bouira, les éléments du groupement territorial ont interpellé un individu de 29 ans et saisi à son domicile 519 comprimés psychotropes et 179.180 DA représentant le produit de vente de ladite substance. À Tipasa, les gendarmes ont interpellé un individu âgé de 21 ans en possession de 10 comprimés psychotropes. Poursuivant leurs investigations, ils ont appréhendé son acolyte âgé de 32 ans à bord d’un véhicule en possession de 60 comprimés psychotropes et de 5,8 grammes de kif traité. Deux autres individus, âgés de 21 et 46 ans, ont été interpellés à Alger en possession de 56 comprimés psychotropes. Par ailleurs, les gendarmes du groupement territorial d’El-Tarf ont interpellé deux personnes de 26 et 29 ans en possession de 24.460 euros, 4.900 dollars US, 63.800 dinars tunisiens, ainsi que 37 grammes d’or non poinçonné. L’un des deux individus a été trouvé en possession de 87,5 g de kif traité et 40 comprimés psychotropes. À Khenchela, les agents ont interpellé une personne de 46 ans en possession de 3.830 euros, 700 dollars USA et 497.000 DA. Toujours à Khenchela, les gendarmes ont, dans la commune de Baghai, arrêté deux individus âgés de 27 ans en possession de 1.730 articles pyrotechniques.



6 kg de kif traité saisis par la police à M’sila



Suite à des renseignements parvenus aux éléments de la police de Boussada, un individu a été arrêté et une quantité de 6,3 kg a été saisie. L’enquête a permis également d’arrêter l’acolyte du suspect.