Forum de la Jeunesse dans la RÃ©gion arabe : DeuxiÃ¨me Ã©dition Ã  Tunis

Le Fonds des Nations unies pour la Population (UNFPA) organise la 2e édition du Forum de la Jeunesse dans la Région arabe à Tunis, du 20 au 22 août.

Le Forum qui aura pour thème «La connaissance au service de la jeunesse dans les États arabes» est un espace qui rassemble des jeunes, des influenceurs, des décideurs politiques, des législateurs, des représentants de la société civile, des universités, des représentants des Nations Unies, du secteur privé et autres acteurs impliqués dans les questions de jeunesse, dans le but de définir et de faire avancer le programme de la jeunesse dans la Région arabe, précise le Fonds.

Il a indiqué qu'un total de 160 jeunes de 20 pays arabes participera à des ateliers pour discuter de leurs idées en fonction de leurs connaissances.