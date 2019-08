Djanet, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam : 28 orpailleurs et un contrebandier arrÃªtÃ©s

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 16 août à Djanet/4e RM, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6e RM, 28 orpailleurs et saisi trois véhicules tout-terrain et divers matériels, tandis qu’un autre détachement a appréhendé, à Biskra/4e RM, un contrebandier en possession de 1.750 unités de tabac. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Oum El Bouaghi/5e RM, trois individus en possession de quatre fusils de chasse, 2.720 balles et d’autres objets.