Décès du journaliste Djelloul Bensafia

Le journaliste d’El Khabar, Djelloul Bensafia est décédé hier à l’hôpital d’El Hadjar (Annaba) à l’âge de 64 ans suite à une longue maladie. Il a été inhumé en présence de ses amis du secteur de la jeunesse et des sports et de l’université Badji-Mokhtar. Connu pour sa gentillesse, son professionnalisme et son sens du contact, il a collaboré à Echaab et aux radios régionales d’Annaba et d’El Tarf.

Il a dirigé la section du football amateur de l’USM Annaba et assuré parallèlement le poste de président de la ligue d’athlétisme de wilaya. Il laisse une épouse et trois enfants. B. G.