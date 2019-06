Bordj Badji Mokhtar : Arrestation de 4 orpailleurs

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 24 juin à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, quatre orpailleurs et saisi divers matériels.

Dans le même contexte, des Garde-côtes ont saisi, à Aïn Témouchent/2e RM, 32 kilos de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Béchar/3e RM, un narcotrafiquant en possession de 25 kilos de la même substance, dissimulés dans une camionnette.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à M’sila/1re RM, un individu et saisi un pistolet automatique, un fusil de chasse, une paire de jumelles, 1,6 kilo de kif traité et une quantité de munitions, alors que 3.510 unités de tabac ont été saisies à Ghardaïa/4e RM. D’autres détachements combinés de l’ANP ont intercepté 7 immigrants clandestins à Tlemcen et Ghardaïa.