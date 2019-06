Ghardaïa : Deux narcotrafiquants arrêtés

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 21 juin, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie, deux narcotrafiquants et saisi 300 kilos de kif traité ainsi qu’un véhicule tout-terrain, dans un barrage dressé près de Metlili. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, dans la commune de Larbaâ, wilaya de Batna/5e RM, une casemate et trois bombes artisanales, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a arrêté à Sidi Bel-Abbès/2e RM, un élément de soutien aux groupes terroristes. D’autre part, des Garde-frontières ont appréhendé à Tlemcen/2e RM, trente immigrants clandestins.