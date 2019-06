symposium de l’AIG : gaz naturel et diversification énergétiqUE

L’Association Algérienne de l’Industrie du Gaz (AIG) organise son sixième symposium sous le thème «le gaz naturel au centre de la diversification énergétique», aujourd’hui et demain à Oran, a-t-on appris des organisateurs.

Le programme de ce 6e symposium de l’AIG s’articule autour de plusieurs axes thématiques relevant de l’amont et de l’aval gaziers, ainsi que du commerce, du transport, de la distribution et des multiples usages du gaz naturel. Les travaux de cette rencontre aborderont, entre autres, le gaz naturel en tant qu’énergie de transition, la complémentarité gaz naturel-énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire, l’évolution des marchés gaziers sur le plan de la géographie et des secteurs d’utilisation, ainsi que la position stratégique de l’Algérie dans l’industrie du GNL et les perspectives de développement du GNL, notamment en ce qui concerne les technologies nouvelles, les marchés et les secteurs, dans une vision à l’horizon 2030. Deux tables rondes sont au programme de ce symposium, la première autour de l’évolution de la répartition géographique des réserves mondiales en gaz naturel producteurs /consommateurs et la seconde consacrée aux progrès technologiques au service de l’industrie du gaz naturel et de la diversification énergétique.

Des communications orales seront également animées par les spécialistes qui traiteront du rôle de Sonatrach dans un environnement gazier reconfiguré, du potentiel gazier algérien, des ressources en gaz naturel, de l’évolution du marché gazier dans le monde et en Afrique sur le plan des prospectives, des défis et des opportunités, des outils et moyens de mise en œuvre d’un mix énergétique favorisant le gaz naturel et de l’impact des progrès technologiques sur les modèles de consommation énergétique.