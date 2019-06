réfugiés sahraouis : L’Arabie saoudite offre 350 tonnes de dattes

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a distribué durant le mois sacré du Ramadhan 350 tonnes métriques de dattes offertes par l’Arabie saoudite aux réfugiés sahraouis vivant dans des camps de réfugiés en Algérie.

«Des milliers de réfugiés sahraouis ont reçu deux kilos de dattes chacun lors du mois sacré du Ramadhan. Ces dattes représentent un aliment traditionnel pour rompre le jeûne. Cette contribution de l’Arabie saoudite fut régulière au cours des dernières années», la valeur de cette donation est de 725,000 dollars américains. La cérémonie de remise s’est tenue à l’ambassade d’Arabie saoudite à Alger, en présence de l’ambassadeur, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini, du chef de mission du centre d’aide humanitaire et de secours King Salman (KS Relief), Mansour Al-Eid, et du Représentant du Programme alimentaire mondial en Algérie, Romain Sirois. «(KS relief) distribue chaque année des milliers de tonnes de dattes aux pays du monde entier, dans le cadre du programme ‘‘Gift of Dates’’ du Royaume d’Arabie saoudite», a déclaré Abdallah Al-Rabeeah, conseiller à la Cour royale et superviseur général du centre d’aide humanitaire et de secours King Salman, a-t-on ajouté. «Le partenariat entre KS Relief et le PAM est crucial dans le domaine de l’action humanitaire pour lutter contre la faim et fournir une aide alimentaire d’urgence qui améliorera l’état nutritionnel des bénéficiaires», a-t-on rappelé.