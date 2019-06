Algérie - états-Unis : Suivi de l’accord de coopération scientifique et technique

Le Comité de mise en œuvre et de suivi de l’accord de coopération scientifique et technique, signé entre les gouvernements algérien et américain, a été installé, jeudi à Alger.

Au cours de la cérémonie d’installation, présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, et l’ambassadeur américain, John P. Desrocher, les deux parties ont «donné des orientations pour opérationnaliser les actions prévues par cet accord». Il s’agit notamment de la «définition des domaines prioritaires, de la formation de haut niveau des formateurs, de la mobilité des chercheurs, du développement des projets en commun, de la multiplication des ateliers thématiques et de l’organisation des conférences spécifiques et autres».

Il a, également, été convenu «d’opérer et de développer le montage de projets de recherche sur des thèmes ayant des impacts positifs sur les différents volets socioéconomiques de la société», conclut le communiqué.