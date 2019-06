chercheur éminent en soufisme : Mohamed Benbrika est décédé

Le docteur Mohamed Benbrika, chercheur en soufisme, est décédé jeudi à Alger, à l’âge de 61 ans, des suites d’une longue maladie. Parfait polyglotte, le défunt était enseignant en sciences islamiques à l’université du Caroubier, membre de l’Académie internationale de soufisme et du Centre international du dialogue interreligieux. Issu d’un milieu conservateur, le défunt avait appris le Coran très jeune et étudié la Sunna, avant de poursuivre ses études jusqu’à l’obtention d’un doctorat en philosophie moderne à l’Université d’Alger. Auteur de 30 ouvrages, dont un dictionnaire, en cinq volumes, sur le soufisme, il avait concilié, dans ses études, entre la philosophie et le soufisme, et dans ses recherches, entre méthodes classiques et modernes.