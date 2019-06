Mascara : Arrestation d’un trafiquant de substances psychotropes

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Tighennif à Mascara ont réussi à arrêter un trafiquant de substances psychotropes âgé de 31 ans, avec la saisie d’une quantité de 38 comprimés hallucinogènes et des armes blanches. Cette opération a eu lieu suite à une enquête judiciaire ouverte au niveau de la Brigade de Police judiciaire au sujet d’un vol sous la menace d’une arme blanche à la suite d’une plainte déposée par la victime contre le suspect qui lui a soutiré une quantité de bijoux. Les procédures légales ont alors été accomplies pour la perquisition du domicile du suspect à la recherche des objets volés, or les policiers ont mis la main sur une quantité de 38 comprimés hallucinogènes de divers types et des armes blanches que le suspect dissimulait dans sa chambre. Il a alors été conduit au siège de la sûreté de daïra où une procédure judiciaire a été instruite à son encontre en vertu de laquelle il a été placé en détention.

A. Ghomchi