Libye : Raid contre l’entrepôt d’une compagnie pétrolière

La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a déploré la destruction d'un entrepôt de la compagnie pétrolière Mellitah, lors d'un raid aérien mardi soir près de la capitale libyenne, qui a fait trois blessés parmi le personnel. "Un entrepôt de Mellitah Oil and Gas Company (MOG) a été détruit lors d'un raid aérien", a indiqué, dans la nuit de mardi à mercredi, la NOC, une institution qui gère le secteur énergétique en Libye, pays riche en pétrole. "La frappe et l'incendie qu'elle a provoqué ont détruit le matériel (...) et la totalité de l'entrepôt lui-même", a-t-elle dit dans un communiqué publié sur son site. Selon le communiqué, "trois employés de MOG ont été légèrement blessés et ont été transportés à l'hôpital". Cet acte assombrit "la perspective de maintenir la production de pétrole", a mis en garde M. Sanalla, le patron de la NOC.