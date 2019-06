Naâma : Un bus se renverse : un mort et trois blessés

Une personne est morte et trois autres ont été blessées dans un accident de la circulation, survenu hier sur la RN 22 entre les communes de Mekmen Benamar et Naâma, a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile. L’accident s'est produit à 5 km au sud de Mekmen-Benamar, suite au dérapage et au renversement d’un véhicule faisant quatre blessés, dont un âgé de 26 ans a succombé à ses blessures, lors de son transfert vers la polyclinique de Mekmen-Benamar.

Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident.