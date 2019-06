En l’espace de 24 heures : 3 morts et 2 blessés à Constantine

La semaine a été particulièrement meurtrière sur les routes de la wilaya de Constantine, lesquelles ont enregistré pas moins de trois décès, au cours de deux accidents survenus dans le périmètre de la commune du Khroub. Lundi, vers midi et demi, un véhicule léger est entré en collision avec un camion semi-remorque au niveau de l’autoroute Est-Ouest, occasionnant deux morts, un homme de 38 ans, décédé sur place, et une femme âgée approximativement de 35 ans, qui avait succombé à son arrivée aux urgences de l’hôpital Abdelkader-Bencharif de la nouvelle ville Ali-Mendjeli. Les éléments de la protection civile ont également pris en charge un enfant de 5 ans, en état de choc, ainsi qu’un adulte de 49 ans, souffrant de blessures à la tête et à l’épaule, qui ont été évacués à l’hôpital Mohamed-Boudiaf du Khroub. Dans la nuit du mardi au mercredi, sur les coups de 2 heures, c’est une voiture qui a dérapé avant de se renverser sur la RN 79, au niveau de la localité de Guettar El Aïch. Le conducteur, répondant aux initiales C. Y. et âgé de 27 ans, n’a malheureusement pu survivre à ses blessures, et les pompiers n’ont pu que constater son décès. La dépouille a été transportée à la morgue de l’hôpital Mohamed-Boudiaf.

Issam B.