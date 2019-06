Jugement en appel du sénateur Boudjouher : Reporté au 1er juillet

La chambre correctionnelle près la cour de Tipasa a décidé, lundi, le report au premier juillet prochain du jugement en appel du membre du Conseil de la nation, Malik Boudjouher, condamné à une peine de 7 ans de prison ferme dans une affaire de corruption, pour cause d’absence de la victime. Le sénateur Boudjouher, qui purge actuellement sa peine à la prison de Koléa, a comparu devant la présidence de la chambre correctionnelle près la cour de Tipasa, après que sa défense, de même que le parquet eurent fait appel contre le jugement rendu le 5 mai dernier par le tribunal de première instance de Tipasa.

Le report a été motivé par l’absence de la victime au moment où la défense a réclamé l’ouverture du procès. À noter que le tribunal de Tipasa avait prononcé, en mai dernier, en audience publique, une peine de 7 ans de prison ferme, avec interdiction, pour une durée de 5 ans, d'exercer de hautes fonctions ou de se porter candidat à un poste politique, assortie d'une amende d’un million de DA. Il est accusé d'«obtention de privilèges indus» et d’«abus de pouvoir». Il a été acquitté de l'accusation «d'abus de fonction». Le tribunal a également acquitté deux prévenus, accusés de «privilèges indus», et ordonné la restitution de leurs véhicules saisis le 14 août dernier par la police judiciaire, lors de leur arrestation avec le principal accusé. Ces derniers avaient en leur possession 2 millions de DA versés par la victime, en contrepartie de la facilitation de procédures de régularisation du dossier de réalisation illicite d'un projet touristique dans la région Ouzakou de Chenoua. Le représentant du ministère public avait requis, le 28 avril dernier, 8 ans de prison ferme à l'encontre du principal accusé et 6 ans de prison ferme à l'encontre des deux autres prévenus, après l'ajournement de l'affaire à deux reprises (14-21 avril dernier).