Tizi Ouzou : La police s’initie au langage des signes

La sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a initié un cycle de formation en langage des signes au profit de 23 éléments chargés de l’accueil des citoyens au niveau des structures de police, dispensée par l’Association pour la promotion et la vulgarisation du langage des signes de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce cycle de formation, qui s’est déroulé au siège du service de wilaya de la formation de la sûreté de Tizi Ouzou, s’est étalé sur une période de 45 jours et s’inscrit dans le cadre de la consécration et de la promotion de la police de proximité, «la Direction générale de la Sûreté nationale, soucieuse de garantir une communication active avec les différentes franges de la société, notamment les personnes aux besoins spécifiques, et pour une meilleure prise en charge de la frange des sourds-muets au niveau des structures de police». Ainsi, les policiers ayant suivi cette formation ont bénéficié de cours dispensés par des formateurs spécialisés en la matière, portant sur l’interprétation des signes utilisés par cette frange, afin d’établir la communication et d’assurer une meilleure prise en charge de leurs doléances.

Bel. Adrar