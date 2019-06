Transfert illicite de devises : Saisie de 30.000 euros et de 16.000 dollars

Les services des Douanes ont déjoué lundi dernier, une tentative de transfert illicite de 30.000 euros et 16.000 dollars, à l'aéroport international d'Alger Houari-Boumediène, a appris hier l'APS auprès de la Direction générale de ce corps constitué. Les 30.000 euros étaient en possession d'un passager algérien, en transit Tunis-Alger-Istanbul, selon les Douanes, alors que les 16.000 dollars ont été trouvés chez un autre voyageur algérien en partance pour Dubaï (Emirats arabe unis). Pour rappel, le 20 mai dernier, les services des Douanes avaient déjoué une tentative de transfert illicite de 570.000 euros et de 101.000 USD, à l'aéroport international d'Alger. La somme saisie se trouvait en possession d'un commerçant algérien en partance pour Barcelone (Espagne), à bord d'un vol de la compagnie aérienne espagnole. Dans une déclaration à l'APS, le directeur de l'information et de la communication à la Direction générale des Douanes, Djamel Brika, avait déclaré que «cette opération est la plus grande depuis le début de l'année 2019», soulignant que «les contrebandiers se dirigeaient habituellement vers la Turquie, les Emirats Arabes Unis et le Qatar, mais que cette fois ils avaient changé de cap vers les pays européens». En 2018, la direction générale des Douanes avait créé une Commission chargée de la lutte contre la fraude et le transfert illicite des capitaux vers et à partir de l'étranger. Un comité de veille et de suivi, chargé de suivre l'évolution des transferts en devises vers l'étranger a été mis en place cette année par le ministère des Finances dans le souci de renforcer la vigilance en matière de transactions financières avec le reste du monde. Ce comité est composé de hauts fonctionnaires du ministère des Finances, de représentants de la Banque d'Algérie (BA) et de représentants de la Communauté bancaire (ABEF). Face à l'augmentation des tentatives de transfert illicite de devises et dans le but de renforcer le contrôle sur les transactions financières avec le monde, la Direction générale des impôts (DGI) avait instruit récemment (en date du 20 avril dernier) ses services de porter une attention particulière en matière de délivrance des attestations de transfert de fonds à l'étranger, en durcissant le contrôle en cas de soupçons.

En 2018, les services des Douanes avaient relevé des infractions de changes qui se sont soldées par une valeur globale des corps du délit de 11,785 milliards de DA (environ 101 millions usd), contre 8,73 milliards de DA (près de 78,66 millions usd) par rapport à 2017, en hausse en dinars d'environ 35%. Les mêmes services avaient constaté 507 infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, contre 485 infractions en 2017.