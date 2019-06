M’sila : Décès de deux jeunes par noyade

Deux jeunes sont morts par noyade dans les communes de Khobana et Maadid dans la wilaya de M’sila, a-t-on appris, hier, des services de la protection civile. La même source a précisé que les éléments de la protection civile sont intervenus dans la soirée de dimanche pour repêcher de la piscine de la commune de Houamed le corps sans vie d’un jeune âgé de 17 ans. Les mêmes services sont intervenus au niveau d’un barrage d’eau, situé au lieu-dit Ladjfan relevant de la commune de Maâdid, pour récupérer le corps sans vie d’un autre jeune, âgé de 18 ans, mort par noyade dans ce plan d’eau, a-t-on encore signalé, précisant que les dépouilles ont été transférées dans les morgues des établissements hospitaliers des communes de Khobana et Maâdid. Appelant les citoyens à faire preuve de vigilance, les mêmes services ont indiqué l’ouverture d’enquête pour déterminer avec exactitude les causes de ce drame.