Mali : Deux soldats et un gendarme tués

Deux gendarmes maliens ont été tués dimanche par une mine artisanale à l'entrée d'un poste militaire dans le centre du pays, et un soldat lors d'une embuscade plus au nord qui a également fait un blessé, ont annoncé hier les forces armées maliennes (FAMa). "Deux FAMa de la Gendarmerie ont trouvé la mort lorsqu'un engin explosif improvisé a explosé à leur passage à pied" dimanche à Sokolo, "à l'entrée du site du nouveau poste FAMa", a indiqué l'armée sur Twitter. Sokolo est situé dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou (centre). Plus de 10 civils peuls avaient été tués à la mi-mai dans cette région, dans le hameau de Heremakono, situé à 8 km de Niono. A la limite du Centre et du Nord du Mali, un détachement de l'armée en mission d'escorte civile est par ailleurs tombé au retour dans une embuscade entre Niafounké et Tonka (à environ 100 km au sud de la ville de Tombouctou), ont également indiqué hier les Forces armées, toujours sur Twitter. "Au cours de cet accrochage, les FAMa ont enregistré un mort et un blessé", précise l'armée.