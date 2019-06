Lutte contre le trafic de stupéfiants : 120 kg de kif traité saisis

Des détachements de l'Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières, ont saisi, à Ain Defla (1ère Région militaire), Bechar (3e RM), Tlemcen et Oran (2e RM), 120 kilos de kif traité. D'autre part, un détachement de l'ANP a intercepté, à Tamanrasset (6e RM), quatre orpailleurs, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Khenchela (5e RM), une personne et saisi un fusil de chasse et des munitions. Par ailleurs, 10 immigrants clandestins ont été appréhendés à In Salah (6e RM) et Tébessa (5e RM).